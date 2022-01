Ihr Tod machte Fans auf der ganzen Welt betroffen! Betty White (✝99) ist vielen vor allem durch ihre Rolle der naiv-sympathischen Rose Nylund in der Serie Golden Girls in Erinnerung. Die Figur verkörperte die US-Amerikanerin zwischen 1985 und 1992. Doch in ihrer Jahrzehnte überspannenden Karriere probierte sich Betty in den verschiedensten Bereichen des Showbusiness aus – und feierte dabei auf jeder Bühne große Erfolge.

Ihre TV-Karriere begann Betty als Moderatorin: Zwischen 1949 und 1953 führte sie durch die Talkshow "Hollywood on Television". 1970 wandte sich der vielseitig begabte Bühnenprofi einem neuen Terrain zu: den Serien. In der wegweisenden "Mary Tyler Moore Show" spielte Betty bis 1977 die Rolle der Sue Ann Nivens. Acht Jahre später ging "Golden Girls" auf Sendung.

In den 90er-Jahren trat Betty vor allem mit Gastauftritten in Serien und Rollen in Kinofilmen in Erscheinung. Mit witzigen Momenten in Filmen wie "Selbst ist die Braut" und "Du schon wieder" erschloss sie sich in dieser Zeit auch ein jüngeres Publikum. Ihr Zuhause war jedoch das Fernsehen: Zwischen 1951 und 2011 war Betty 21 Mal für einen Emmy nominiert und gewann die Auszeichnung sieben Mal.

Getty Images Betty White 1955

Getty Images Betty White und Bea Arthur in New York, 2005

Getty Images Betty White 2018 in Los Angeles

