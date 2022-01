Was halten die anderen von Jessis Fremdknutscher? Jessica Fiorini war während der Dreharbeiten zu Reality Shore noch vergeben – trotzdem knutschte sie mit der Teilnehmerin Gina Alicia bei einer Party rum. Für sie selbst sei es kein Fremdgehen gewesen, erklärte sie gegenüber Promiflash, da es beim Flaschendrehen passiert sei. Doch nicht alle ihre TV-Mitbewohner sehen das so locker: Die "Reality Shore"-Family ist diesbezüglich zwiegespalten!

Jessis Bezugsperson in der Villa, Nic, sei von ihrer Aktion etwas irritiert gewesen, betonte er gegenüber Promiflash: "Da ich sie so nicht eingeschätzt hätte. Loyalität und Respekt sind für mich wichtige Werte in meinem Leben und sie hat in meinen Augen in diesem Moment nicht den nötigen Respekt ihrer Freundin gegenüber gebracht." Das habe der Tattoofan ihr auch bei einem Gespräch gesagt. Gina, die Jessi geküsst hatte, sieht das etwas anders: "Jede Beziehung hat andere Grenzen. Sie muss selber wissen, wie weit sie gehen will."

Für Jessi sei die Beziehung zu dem Zeitpunkt auch schon vorbei gewesen: "Es war ein Fehler nicht vor Dreh, die Beziehung beendet zu haben", erzählte sie nun. Außerdem sei nach dem Format vieles passiert, weswegen sie im Nachhinein auch keine Schuldgefühle wegen des Kusses habe. "Ich bin froh, gewisse Menschen nicht mehr in meinem Leben zu haben", schloss Jessica ab. Was genau vorgefallen ist, verriet sie nicht.

Joyn Gina Alicia und Jessica Fiorini bei "Reality Shore"

Instagram / mrmarvelous10 Nic, "Reality Shore"-Teilnehmer 2021

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star

