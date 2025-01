"Germany Shore"-Fans schockiert über Wilsons Streit mit Dana

Bei Germany Shore geht es drunter und drüber. Zuletzt eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen Wilson Coenen und Dana Feist. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit und Kandidatin Enya (25) in Folge acht einen Kuss austauschen, geht der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer an die Decke. "Ich schwöre auf meine Mutter, das geht nicht", beschwert sich Wilson lautstark bei Dana. Vor allem, dass der Kuss seines Flirts mit einer anderen Frau gefallen war, schien den Tätowierer zu stören: "Bist du bi, oder was? Wie eklig! Das ist peinlich! Akzeptiere meine Meinung, oder eben nicht." Außerdem verwendet er Ausdrücke wie "Opfer" und "Halt dein Maul". Dana bleibt angesichts der Beschimpfungen ruhig, doch lässt sich Wilsons Worte auch nicht gefallen. "Sag noch einmal, 'Halt dein Maul' zu mir, aber wirklich", warnt sie.

Den Zuschauern der Sendung ist das Streitgespräch ein großer Dorn im Auge. Vor allem die negativen Kommentare des Hamburgers gegenüber Bisexualität schockieren die Fans. "Wilson gibt irgendwelche homophoben Aussagen von sich und keine Konsequenzen?", fragt eine Followerin unter einem Beitrag des Instagram-Accounts von "Germany Shore". "Geht gar nicht, sein Verhalten, als wäre sie sein Besitz", beschwert sich auch eine weitere Nutzerin. Wilson zeigte sich auf seinem Social-Media-Profil bereits reumütig. "Es ist nicht nachvollziehbar und zu entschuldigen, wie ich da geredet habe, wie ich mich ihr gegenüber verhalten habe", äußerte sich der einstige Love Island VIP-Kandidat. Dana selbst erzählte, dass die beiden nach der Show ein langes Gespräch über den Vorfall führten und sie sich sogar einige Zeit von Wilson distanzierte. Allerdings erinnert sie daran, dass der Dreh bereits sieben Monate in der Vergangenheit liegt – anscheinend haben sie sich seitdem wieder vertragen.

Nicht alle können über das Fehlverhalten in der Sendung so hinwegsehen. Carina Nagel, die das Format die ersten Folgen lang zusammen mit Maurice Dziwak (26) kommentierte, stellte ihre Reaktion ein. "Ich werde frühzeitig die Reactions abbrechen, weil [in der Show] einfach Sachen passieren, die ich mit mir einfach nicht vereinbaren kann, wo ich nicht dahinterstehe", verkündete die TV-Persönlichkeit auf dem YouTube-Account von "Germany Shore". Vor allem die Geschehnisse der aktuellen Folge sollen sie zu ihrem Entschluss verleitet haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Anzeige