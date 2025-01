Fans finden: Ozan geht bei "Germany Shore" viel zu weit

Bei Germany Shore sind Dramen an der Tagesordnung, diesmal trieb es ein Kandidat allerdings auf die Spitze. Ozan überschreitet bei einer Strandparty nämlich die Grenzen gleich mehrerer Frauen. Obwohl der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und Kandidatin Walentina eigentlich nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind, umarmt er die Ex on the Beach-Bekanntheit und zieht sie zu sich ran. Diese macht ihre Ablehnung sofort mit einem "Hör auf!" deutlich, was den Reality-TV-Darsteller allerdings nicht zu kümmern scheint – er versucht, sein Verhalten mit "Wir sind doch Freunde" zu begründen. Zusätzlich drückt er Walentina wenig später noch schnell einen Kuss auf die Wange.

Der wahre Grund für die Empörung vieler Zuschauer ist allerdings der Umgang des 28-Jährigen mit Kandidatin Bellydah. Immer wieder berührt er die Schweizerin am Po. Nachdem auch sie ihn dazu auffordert, die unerwünschten Grapscher zu unterlassen, scheint Ozan zu denken, dass Belly ihn nur ablehnt, um ihren Flirt Jermaine Diallo nicht zu kränken. Der ehemalige Bezirkskicker rechtfertigt sein Benehmen mit: "Jermaine sieht das doch nicht." Doch die TV-Bekanntheit scheint sich mit der Situation so unwohl zu fühlen, dass sie im Gespräch mit den anderen Kandidaten anfängt zu weinen. Daraufhin teilt die Produktion mit, dass Ozan aufgrund des Vorfalls ermahnt wurde – trotzdem macht dieser sich noch über Bellys Gefühlsausbruch lustig. Erst als Jermaine ihm Mann zu Mann klarmacht, dass er Frauen nicht nach Lust und Laune anrühren darf, zeigt der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer etwas Einsehen. Er gibt Jermaine die Hand und verspricht schnippisch: "Ich werde sie nie wieder anfassen. Ich werde auch nie wieder ein Wort mit ihr wechseln."

Die Fans der Sendung äußern sich schockiert im Netz. Unter einem Beitrag auf dem "Germany Shore"-Instagram-Profil machen sie ihrer Fassungslosigkeit Luft. "Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn Ozan und Belly allein wären ohne Kamera. Das war Belästigung und dass Ozan bleiben durfte, ist eine Katastrophe", kommentiert eine Followerin bestimmt. Auch eine weitere Zuschauerin befürwortet einen Exit aus der Show: "Und Ozan müsste direkt fliegen – dass er kein Nein versteht, sagt schon alles. Dass man heutzutage noch über Konsens aufklären muss." Ozan selbst meldete sich vor einigen Tagen in seiner Social-Media-Story zu Wort und entschuldigte sich sowohl bei Belly als auch bei Walentina für sein "Fehlverhalten". Zwar glaube er, dass sein Verhalten missverstanden worden war, trotzdem schäme er sich für den Vorfall.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

TikTok / bellydahhh Realitystar Bellydah

