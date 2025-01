Blowjob: Darum rastete Wilson bei "Germany Shore" so aus

Bei Germany Shore ging Wilson Coenen durch die Decke. Nachdem sein Flirt Dana Feist sich zu heißen Küssen mit Kandidatin Enya (25) hinreißen ließ, flippte der Reality-TV-Darsteller aus und beleidigte Dana heftig. Aufgrund seines Streitverhaltens und Kommentaren wie "Bist du bi, oder was? Wie eklig!" wurde der Tätowierer von den Zuschauern der Sendung stark kritisiert. Gegenüber Promiflash versuchte der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer nun zu erklären, wie es zu der erschütternden Szene kam. Eine Ursache der Auseinandersetzung war bislang nämlich noch unbekannt. "Enya hat Calvin am Abend davor vorher einen geblasen und ich habe das genau gesehen. Das hat mich auch noch mal gestört, dass sie sich mit Zunge geküsst haben", gab Wilson preis und bezog sich dabei auf den Kandidaten Calvin Steiner.

Dass das Fass überlief, hatte letztendlich noch weitere Gründe. "Also was mich daran gestört hat, ist generell, dass sie einfach eine andere Person geküsst hat. Also ich mache da eigentlich keinen Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau ist", verteidigte Wilson seine Äußerungen. Da er für Dana Gefühle hatte, verletzte ihn ihr Geknutsche mit Enya. "Das hat mir wehgetan und mich gestört", gestand der Hamburger im Gespräch mit Promiflash. Außerdem sollen er und die Brünette bereits zu Beginn der Show vereinbart haben, dass sie sich exklusiv daten. "Weil wir Exklusivität abgesprochen haben und ja, wegen der Blasegeschichte, sage ich mal. Das sind genau eigentlich die drei Gründe, warum ich so explodiert bin", fasste Wilson die Ursachen zusammen.

Wie ernst es dem Love Island VIP-Kandidaten mit Dana zu sein scheint, zeigte sich auch am Ende ihrer gemeinsamen Zeit bei "Germany Shore". Die Turteltauben verließen die Sendung nämlich zusammen. "Wir hatten eine kleine Lovestory und ich habe mich dazu entschieden, mit ihr die Villa zu verlassen. Mich hat nichts mehr hier gehalten", bestätigte Wilson auf seinem Instagram-Profil. Dana meldete sich ebenfalls zu Wort und schwärmte von dieser Entscheidung: "Zeigt auch nur, was für ein Mann er ist – ein sehr, sehr toller Mann." Die Influencerin scheint Wilson den Ausraster also nicht mehr übelzunehmen.

Instagram / missfeist Dana Feist im Februar 2024

TikTok / wilson Wilson Coenen und Dana Feist im September 2024

