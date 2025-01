Seitensprung: Can Kaplan stellt Walentina Doronina zur Rede

Walentina Doronina (24) hat mit ihrem Liebeswirrwarr bei Germany Shore zuletzt für jede Menge Trubel gesorgt. Die Verlobte von Can Kaplan hatte ihre Beziehung während der Dreharbeiten für beendet erklärt – ihr Liebster wusste davon allerdings nichts. Nachdem Walentina sowohl mit Calvin Steiner als auch mit Daymian Weiß rumgeknutscht hatte, kommt in der finalen Folge nun der betrogene Can zu Besuch. Nach allem, was vorgefallen ist, ist der Unternehmer nicht zu Scherzen aufgelegt. "Ich hocke die ganze Zeit zu Hause und warte auf dich", wirft Can Walentina an den Kopf und setzt noch einen drauf: "Und das habe ich verdient? Dass du in einer Partyshow Schluss machst und dann mit einem anderen [rummachst], was ich dann auch sehen werde im Fernsehen?"

Trotz allem bewahrt Can die Ruhe. "In dir ist so viel Hass. [...] Weißt du, was ich gemerkt habe? Dass ich dich so sehr liebe, dass ich über alles hinweggesehen habe", erklärt er. Er habe vor lauter Liebe vergessen, auf sich selbst achtzugeben. Walentina hingegen zeigt sich uneinsichtig. "Ja klar, weil du so ein Unschuldslamm bist", winkt sie genervt ab. Genug für Can – er verlässt wortlos das Set.

Die Verlobung ist damit wohl offiziell abgeblasen. Zumindest für Walentina: Seitdem die Dreharbeiten für "Germany Shore" abgeschlossen sind, ist sie schon wieder in festen Händen. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast machte sie ihre Beziehung kürzlich offiziell: Die Ex-Sommerhaus-Bewohnerin datet ihren Show-Kollegen Calvin. Für beide sei die Sache ernst. "Wenn ich jemanden kennenlerne, auf einer gewissen Ebene, dann ist es auf jeden Fall exklusiv", betonte sie.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im September 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

