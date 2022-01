Betty White (99) fieberte auf einen ganz besonderen Tag hin! Bis 2015 stand die Schauspielerin noch regelmäßig vor der Kamera. Am Silvesterabend 2021 machte dann die erschütternde Neuigkeit die Runde: Die Golden Girls-Bekanntheit ist gestorben – und das nur wenige Wochen vor einem großen Meilenstein in ihrem Leben. Am 17. Januar 2022 hätte Betty nämlich schon ihren 100. Geburtstag feiern dürfen!

"Mein 100. Geburtstag... ich kann es nicht glauben, dass es bald so weit ist", meldete sich Betty am 28. Dezember 2021 noch voller Vorfreude bei ihrer Community via Twitter. Passend dazu veröffentlichte die Seniorin ein Cover des People-Magazins, auf dem sie in XXL-Größe strahlend in die Kamera lächelte. Die Zeitschrift trug anlässlich des anstehenden Ehrentags die größten Erfolge ihrer gesamten Karriere zusammen.

Bis zu ihrem Tod war Betty noch voller Zuversicht, ein langes Leben führen zu dürfen. Die rüstige Blondine teilte sogar Tipps, wie sie so viele Jahre gesund meisterte – ihr Geheimnis dazu gegenüber People lautete: "Ich versuche, jegliches Grünzeug zu vermeiden. Ich glaube, es funktioniert!"

