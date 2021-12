Die Fans müssen sich für immer von Betty White (99) verabschieden. Die Golden Girls-Schauspielerin wäre in wenigen Wochen 100 Jahre alt geworden. Doch an Silvester machte die traurige Nachricht die Runde, dass die Hollywood-Legende verstorben ist. Betty stand noch bis 2015 regelmäßig für die Serie "Hot in Cleveland" vor der Kamera. Zuletzt wurde es allerdings ruhig um sie. So sah Bettys Leben in den vergangenen Jahren aus.

Die TV-Ikone gab People anlässlich ihres anstehenden 100. Geburtstags gerade erst ein Interview, in dem sie betonte, wie viel Glück sie hat, in ihrem hohen Alter noch so fit zu sein. Außerdem erklärte sie, dass sie seit ihrer TV-Rente ihr Leben in Los Angeles vor allem mit Kreuzworträtseln, Kartenspielen und Puzzles genießt. Außerdem hatte sie eine Schwäche für Tierdokus, die Quizshow "Jeopardy!" und Golf.

Zu ihrem 100. Geburtstag am 17. Januar sollte in den Kinos in den USA eigentlich ein Film über Betty erscheinen. In "Betty White: 100 Years Young" sollten Betty selbst aber auch viele ihrer Freunde und Kollegen zu Wort kommen. Ob der Streifen immer noch wie geplant veröffentlicht wird, ist nicht klar.

Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty in "Golden Girls"

Anzeige

Getty Images Betty White 1955

Anzeige

Getty Images Betty White bei den TV Land Awards, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de