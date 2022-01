So hat sich Fiona Erdmann (33) den Start ins neue Jahr sicherlich nicht vorgestellt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin lebt gemeinsam mit ihrem Partner Moe und ihrem kleinen Sohn in Dubai. Dort besitzt die bald vierköpfige Familie ein eigenes Haus, das allerdings zurzeit noch renoviert wird. Doch dabei mussten die schwangere Beauty und ihre Liebsten nun einen Rückschlag hinnehmen: Nach einem Unwetter gibt es Wasserschäden in Fionas Haus.

In dem sonst so sonnigen Dubai hat es an Silvester und Neujahr stark geregnet. In ihrer Instagram-Story zeigt Fiona sogar, dass einige Straßen von dem vielen Regen unter Wasser stehen. "Leider ist auch unser Haus nicht verschont geblieben. Wir haben leider ein paar Leakages [auf Deutsch: Lecks] bei uns im Haus", beschwerte sie sich und zeigte eine kleine Überschwemmung in ihrem Eigenheim. Auch einige Kartons voll mit Badezimmerequipment haben unter den Regenfällen gelitten und sind nun komplett aufgeweicht.

Doch trotz der Wasserschäden kann die 33-Jährige optimistisch bleiben. "Ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist alles noch relativ wenig. Ich habe Häuser hier in Dubai gesehen, die sind ganz anders dran. Schauen wir mal, wie wir das jetzt alles wieder hinkriegen", lautete ihr Fazit.

Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo und Partner Mo, Weihnachten 2021

Fiona Erdmann vor ihrem neuen Haus in Dubai

Fiona Erdmann, Influencerin

