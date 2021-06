Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Fiona Erdmann (32) lebt in Dubai ihren Traum vom Eigenheim! Gemeinsam mit ihrem Mann Moe kaufte sie im Januar dieses Jahres ein Haus in der Metropole, das schon bald das neue Zuhause ihrer kleinen Familie werden soll. Ihr kleiner Sohn Leo Luan bekommt natürlich auch ein eigenes Zimmer im neuen Domizil. Jetzt veröffentlichte Fiona ein Video von dem Anwesen, bevor die Renovierungsarbeiten anfingen!

In einem Youtube-Video nahm die 32-Jährige interessierte Follower auf eine "Raw Room Tour" mit, bei der man ihr neues Zuhause noch im Ursprungszustand sieht. Direkt entdeckte sie einen kleinen Riss in der Wand. "Das müssen wir direkt gleich mal reporten, das sieht nicht gut aus", merkte sie an. Neben einem großen Ankleidezimmer freut sich Fiona außerdem auf ihren riesigen Garten, der in dem Video noch vollkommen brach liegt. Aber Fiona und Moe hatten offenbar schon damals genaue Pläne für dessen Nutzung: "Wir wollen einen kleinen Minipool für Leo haben, wir wollen eine Sitzecke haben, wir wollen eine Barbecue-Area hier haben. Ich bin echt gespannt, wie das alles wird."

Es fällt auf, dass Fiona generell mit ziemlich vielen Dingen in der neuen Immobilie wohl noch nicht zufrieden war. Aber warum haben sie und Moe dann nicht neu gebaut? Dazu blendete sie einen Text ein, in dem sie verspricht, dass sie in weiteren Videos erklären wird, weshalb sie das Haus gekauft haben, anstatt neu zu bauen. Derzeit sind die Umbaumaßnahmen in vollem Gange.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann vor ihrem neuen Haus in Dubai

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad mit dem gemeinsamen Nachwuchs

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de