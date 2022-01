Seit sie kleine Kinder sind, stehen Davina (18) und Shania (17) für die beliebte TV-Sendung Die Geissens vor der Kamera. Monatelang werden die Mädchen und ihre Eltern Carmen (56) und Robert Geiss (57) jährlich auf Schritt und Tritt von Drehteams verfolgt. Immerhin möchte man die Geissens so authentisch wie möglich präsentieren. Aber gibt es auch Tage, an denen Davina und Shania am liebsten das Handtuch werfen würden?

Im Interview mit Promiflash verriet Papa Robert: "Ja, logisch haben sie Tage dabei, wo sie sagen: 'Wir haben keinen Bock.' Insbesondere dann, wenn es nach Übersee geht, es eine Zeitdifferenz gibt und man morgens früh aufstehen muss." Das sei bei seinen Töchtern genauso normal wie bei allen anderen Jugendlichen.

Mama Carmen betonte allerdings: "Unsere Kinder wissen natürlich auch, von nichts kommt nichts. Ohne Knete keine Fete. Da müssen sie natürlich auch durch, das ist für sie wie ein Job und dann ist das halt so." Robert verglich das Ganze mit dem Leben eines Social-Media-Stars. Jeder Influencer muss täglich für neuen Content sorgen und jeder YouTuber produziert neue Videos. So gehen auch Davina und Shania bei "Die Geissens" ihrem Job nach.

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit ihrer Tochter Shania

Anzeige

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Shania und Davina Geiss

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de