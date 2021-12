Robert (57) und Carmen Geiss (56) haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Imperium erschaffen, welches sich definitiv sehen lassen kann. Neben einer eigenen Modelinie und einem Hotel, riefen sie 2011 ihre eigene Realityshow Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie ins Leben. Und die Erfolgsgeschichte soll noch weitergehen – denn die Geissens starten im Januar in ihr 20. Fernsehjahr!

Das muss selbstverständlich gebührend à la Geissens zelebriert werden. Der Bild verriet die beliebte Millionärsfamilie, dass es zum Start der neuen Staffel für sie nach New York gehen soll. Dort stehen Partys, Luxus-Shoppen und auch Sightseeing auf dem Plan. "Wir sind in den kompletten USA unterwegs. New York ist einfach der perfekte Ort, um in den Drehpausen Weihnachtsgeschenke zu shoppen", plauderte Carmen aus. Dabei wurde wohl ordentlich Geld verprasst – was sich vor allem auf dem Konto von Robert zeigte. "Ich musste natürlich wie immer auf meine Mädels warten – meine Kreditkarte glüht jetzt noch!", verriet er.

Das Weihnachtsfest möchten Robert und Carmen ganz entspannt mit ihren Töchtern Davina (18) und Shania (17) in ihrer Skihütte in Valberg feiern. "Dass wir selbst in diesen schwierigen Zeiten als Familie zusammen Weihnachten feiern können, ist uns das Wichtigste", erklärte Robert im Interview.

Anzeige

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss

Anzeige

RTLZWEI / Niklas Niessner Shania und Davina Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Shania und Davina

Anzeige

Werdet ihr euch die neue Staffel von "Die Geissens" anschauen? Ja, auf jeden Fall! Nein, keine Lust... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de