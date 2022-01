Was für ein skurriles Fashion-Statement! Katy Perry (37) feierte am Mittwochabend den Start ihrer neuen Konzertreihe "Play" in Las Vegas. Die Sängerin, die neben ihrer Musik auch für ihre ausgefallenen Looks bekannt ist, schmiss sich für ihre Show ganz schön in Schale. Statt schlichten Outfits gab es unter anderem einen von einem Fliegenpilz inspirierten Look – mit einem weiteren Kostüm schoss sie den Vogel aber wirklich ab.

Katy trug nämlich ein Kleid, das mit Getränkedosen besetzt war – das Highlight: Eine eingebaute Zapfanlage im BH. Die Musikerin kam offenbar perfekt vorbereitet zu ihrer Show: Sie brachte einen Bierkrug mit auf die Bühne, den sie dann mithilfe ihres Outfits befüllte. Die 37-Jährige scheute sich nicht und trank dann einen großen Schluck des frisch gezapften Biers. Mit diesem Look endete Katys kreatives Austoben aber noch lange nicht – sie schlüpfte während ihres Konzerts in zahlreiche weitere verrückte Outfits, die alle perfekt auf das restliche Bühnenbild abgestimmt waren.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Katy im Namen der Kunst ihren Büstenhalter umfunktioniert. Bereits im Musikvideo ihres Hits "California Gurls" aus dem Jahr 2010 ließ sie ihrer Kreativität beim Design ihres Kostüms freien Lauf: An ihren Brüsten waren hier zwei Dosen voll mit Sprühsahne befestigt, aus denen Schlagsahne spritzte.

