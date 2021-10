Ist sie hier etwa ins Fashion-Fettnäpfchen getreten oder ist dieser Look doch stylish? Katy Perry (36) ist ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Mit coolen, verspielten und stets schicken Looks überrascht die Sängerin ihre Fans immer wieder aufs Neue. Doch dieses Mal lag ihr Style-Gespür wohl etwas daneben: Auf einem Event tauchte Katy in einem hautengen Latex-Kleid auf!

Am Samstagabend waren die 36-Jährige und ihr Verlobter Orlando Bloom (44) zu Gast auf der Eröffnungsfeier des Museums of Motion Pictures. Dabei zog die "Dark Horse"-Interpretin in einem ganz besonderen Look alle Blicke auf sich: Katy flanierte in einem schwarzen Dress aus Latex über den roten Teppich. Mit einer Frisur à la Amy Winehouse (✝27) rundete sie ihr Outfit ab. Orlando erschien ebenfalls in Schwarz und rockte einen klassischen Anzug mit Fliege.

Für die Mutter einer Tochter sind solche Red-Carpet-Auftritte aber sicherlich nicht mehr so von Bedeutung wie vor der Geburt ihres Kindes – denn die Sängerin möchte den Alltag mit ihrem Mädchen nicht mehr missen. "[Daisy] ist alles, was ich je gebraucht habe", hatte sie erst kürzlich dem LVR Magazine erzählt.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry im September 2021

Getty Images Katy Perry auf einer Gala in Italien 2021

