Richard Madden (35) gönnt sich eine Auszeit. Der Game of Thrones-Star hat beruflich ein ziemlich erfolgreiches – aber sicherlich auch anstrengendes – Jahr hinter sich. Immerhin übernahm er eine Rolle in dem Marvel-Streifen "Eternals", für den der Brite nicht nur vor der Kamera stand, sondern auch eine Promo-Tour machte. Den Jahreswechsel lässt Richard nun ganz entspannt angehen – und zwar mit seiner Mama.

Paparazzi-Fotos zeigen den Filmstar am vergangenen Mittwoch beim Sonnenbaden am Strand von Mexiko. Darauf tankt der 35-Jährige in einer kurzen schwarzen Badehose ein bisschen Sonne und genießt ganz offenbar einen entspannten Urlaub. Richard verbringt seine Ferien in Mexiko aber nicht allein. Er ist in Begleitung seiner Mutter Pat, die es sich in einem pinkfarbenen Badeanzug neben ihrem Sohn auf einer Sonnenliege gemütlich gemacht hat.

Diese kleine Ruhepause am Strand kann Richard sicher gut gebrauchen. Immerhin wird es 2022 karrieretechnisch sicherlich stressig für ihn weitergehen. Dann erscheint zum Beispiel seine neue Serie "Citadel", für die er bis vor wenigen Tagen noch vor der Kamera stand.

Getty Images Richard Madden im Januar 2019

MEGA Richard Madden in Mexiko

MEGA Richard Madden mit seiner Mutter Pat in Mexiko

