So heiß zeigt sich Richard Madden im "Killer Heat"-Trailer

Richard Madden (38) zeigt sich von seiner besten Seite – und das nicht nur schauspielerisch: Im Trailer auf YouTube zu seinem neuen Actionfilm "Killer Heat" bringt der Golden Globe-Preisträger viele Fans ins Schwitzen, als er sich oben ohne präsentiert. Für den Streifen, der schon bald auf Prime Video erscheint, hat der Hollywoodstar beim Training offenbar noch eine gehörige Schippe draufgelegt. Denn neben seinen muskulösen Armen und Schultern kann Richard in dem Teaser auch ein Sixpack vorweisen. "Für Richard setze ich mich immer gerne hin", schwärmt beispielsweise ein Fan begeistert in den Kommentaren.

Der Film unter der Regie von Philippe Lacôte verspricht Spannung pur im klassischen Noir-Stil. Joseph Gordon-Levitt (43) schlüpft in die Rolle des Privatdetektivs Nick Bali, eines amerikanischen Auswanderers in Griechenland, der den mysteriösen Tod von Leo Vardakis, gespielt von Richard Madden, untersuchen soll. Shailene Woodley (32) verkörpert die skeptische Schwägerin des Opfers, die dem offiziellen Polizeibericht keinen Glauben schenkt. In der reichen und mächtigen Familie des Verschwundenen könnte jeder ein Verdächtiger sein. "Killer Heat" erscheint am 26. September auf Prime Video.

Richard, bekannt aus Serienhits wie Game of Thrones und "Bodyguard", begeistert seine Fans nicht nur mit seinem Äußeren, sondern vor allem mit seinem schauspielerischen Können. In den vergangenen Monaten wurde auch immer wieder spekuliert, ob der Brite möglicherweise der neue James Bond werden könnte. Daniel Craig (56) schlüpfte 2021 in James Bond 007: Keine Zeit zu sterben das letzte Mal in die Rolle von Geheimagent 007. Die Gerüchte, dass Richard sein Nachfolger sein könnte, befeuerte er im vergangenen April selbst. Damals teilte er bei Instagram ein Video, welches ihn mit einem Martini zeigte. Schließlich ist dieser der Lieblingsdrink von 007. Sagt Richard also tatsächlich bald auf der Leinwand: "Mein Name ist Bond, James Bond"?

Getty Images Die Schauspielerin Shailene Woodley im September 2019

Getty Images Richard Madden im Oktober 2021

