Schon im November gibt Angelina Jolie (45) auf der großen Leinwand ihr Debüt als Superheldin! Nach etlichen Gerüchten machte Marvel es im Sommer 2019 offiziell: Die Hollywoodschauspielerin steht an der Seite von Richard Madden (34), Salma Hayek (54) und Co. für "Eternals" vor der Kamera. Wenig später gab es dann auch schon erste Bilder von den Dreharbeiten. Und ein halbes Jahr vor Kinostart gibt es nun auch endlich den ersten Trailer zu dem Superhelden-Streifen.

Der zweiminütige Clip, den die Marvel Studios nun als Vorgeschmack veröffentlicht haben, verspricht auf jeden Fall eines: jede Menge Action. Angelina wird als gottgleiche Kämpferin Thena die Menschheit vor Aliens beschützen. Und der Look steht ihr verdammt gut: In goldener Rüstung und mit einer blonden Wallemähne zieht sie in den Kampf. Neben vielen Kampfszenen bestechen die ersten Einblicke auch durch große Emotionen und natürlich mit dem für Marvel üblichen Humor der Charaktere.

Doch so sehr diese Produktion im Vorfeld auch gehypt wurde – im Netz fielen die Reaktionen nicht nur positiv aus. Auf YouTube schrieb ein User zu dem Trailer: "Marvels Erfolgsgeschichte scheint ins Stocken zu geraten." Ein anderer fand: "Es ist einfach so seltsam, dass es sich nicht einmal wie Marvel anfühlt." Ob "Eternals" ein Erfolg wird, zeigt sich dann ab dem 4. November, wenn der Film in den deutschen Kinos gestartet sein wird.

MEGA Brian Tyree Henry, Angelina Jolie und Gemma Chan beim "Eternals"-Dreh

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maleficent 2"-Premiere in Tokio im Oktober 2019

Getty Images "The Eternals"-Cast und Crew bei der Comic-Con in San Diego

