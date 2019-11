Ist die Freundschaft von Game of Thrones-Darsteller Richard Madden (33) und Tote Mädchen lügen nicht-Star Brandon Flynn (26) etwa Geschichte? Die zwei beliebten Schauspieler sollen sich einem Bericht zufolge wortwörtlich auseinandergelebt und die gemeinsame Wohnung in Los Angeles aufgelöst haben. Ein Insider plauderte nun aus, warum die beiden Männer nicht mehr länger Mitbewohner sind und wie es um ihre Beziehung zueinander steht.

Zwischen Richard und Brandon hat es anscheinend gekracht – und ein Happy End soll nicht in Sicht sein. "Sie haben sich in den letzten Monaten zerstritten und einen Schlussstrich gezogen", behauptete ein enger Vertrauter gegenüber The Sun. Doch mit dem Zoff hat sich nicht nur das Zusammenleben erledigt. Nachdem die beiden die WG auflösten, herrscht wohl Funkstille. Der Insider erzählte weiter: "Brandon hat deutlich gemacht, dass er Richard nicht sehen will, indem er das Team von Versace darum bat, ihn nicht zu einer Party einzuladen, die sie Anfang Dezember ausrichten." Der 26-jährige US-Amerikaner wird nächstes Jahr das Gesicht einer neuen Kollektion des italienischen Modehauses sein.

In der Vergangenheit wurde gemunkelt, dass Richard und Brandon mehr als nur Freunde seien und eine Beziehung führen. Zu den Gerüchten wollten sie sich damals jedoch nicht äußern.

Getty Images Richard Madden, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brandon Flynn bei der Fashion Week in Paris

Anzeige

Marksman / MEGA Richard Madden und Brandon Flynn im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de