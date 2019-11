Was ist denn da bei Richard Madden (33) und Brandon Flynn (26) los? Der Game of Thrones-Star und der "Tote Mädchen lügen nicht"-Darsteller sorgten bereits im Sommer für Liebes-Gerüchte. So wurden die Schauspieler ein paar Mal gemeinsam gesichtet und sollen auch zusammen wohnen. Doch egal ob sie nun WG-Kumpel oder Lover sind – Tatsache ist: Die Männer wohnen nicht mehr unter einem Dach!

Richard und Brandon haben nach Angaben von The Sun einen großen Streit und wohnen nicht mehr länger zusammen in ihrem Haus in Los Angeles. "Sie haben sich in den vergangenen Monaten entzweit und haben ihre Freundschaft beendet", weiß eine Quelle. Der Zwist zwischen dem "Bodyguard"-Darsteller und dem Ex von Sam Smith (27) ist sogar so heftig, dass Brandon Versace gebeten hätte, seinen einstigen Kumpel nicht zu einem Event Anfang Dezember einzuladen. Der 26-Jährige ist das Gesicht für die kommende Kollektion des italienischen Modeunternehmens.

Richard wollte sich zu seinem Beziehungsstatus im Juni nicht äußern. Auf eine Frage eines The New York Times-Reporters, ob er und Brandon ein Paar seien, antwortete der Schotte: "Ich habe nie über meine Beziehungen gesprochen. Ich halte mein Privatleben einfach lieber privat."

Marksman / MEGA Brandon Flynn und Richard Madden im April 2019

Marksman / MEGA Richard Madden und Brandon Flynn im April 2019

Getty Images Schauspieler Richard Madden

