Sind Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) etwa den Bund der Ehe eingegangen? Die Keeping up with the Kardashians-Bekannheit und der NBA-Star sind schon seit anderthalb Jahren ein Paar. Nur selten lassen die beiden ihre Fans im Netz jedoch an ihrem Liebesglück teilhaben. An Silvester machte das Model nun aber eine Ausnahme – und teilte ein paar Turtel-Pics mit ihm. Doch auf einem Foto trägt Devin einen verdächtigen Ring. Hat der Basketballer seine Kendall etwa geheiratet?

Auf ihrem Instagram-Account postete die 22-Jährige ein paar Schnappschüsse mit ihrem Liebsten. Doch ein Bild erweckt dabei ganz besonders viel Aufmerksamkeit: Devin trägt auf dem Foto einen goldenen Klunker an seinem linken Ringfinger. Das ist natürlich auch Kendalls Fans nicht entgangen. "Ist noch jemandem der Ring an seiner Hand aufgefallen?" und "Er trägt einen Ehering?", lauteten nur zwei der vielen überraschten Reaktionen von Usern unter dem Beitrag.

Ob die beiden wirklich vor den Traualtar getreten sind, ist bislang nicht bekannt. Allerdings dürften viele Follower die Spekulationen nicht wirklich verwundern. Schließlich hatte die Influencerin erst im Mai im Rahmen eines YouTube-Videos ihre Familie geprankt – und ihren Liebsten erzählt, dass sie sich verlobt habe. Doch ihre Schwestern fielen darauf nicht rein. "Ich weiß, dass du lügst", stellte Kylie (24) sofort klar.

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala im September 2021

Instagram / kendalljenner Model Kendall Jenner und ihr Freund Devin Booker, 2021

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2021

