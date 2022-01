Obwohl Kim Cattrall (65) auf die Sex and the City-Fortsetzung keine Lust hatte, mussten die Fans sich nicht vollständig von ihrer Kultrolle der Samantha verabschieden. Die anderen drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) sind für And Just Like That noch einmal in ihre alten Rollen geschlüpft. Kims Figur Samantha taucht nur noch über Textnachrichten auf. Was hält Kim davon, dass Samantha ausschließlich auf diese Weise bei "And Just Like That" vorkommt?

"Die Tatsache, dass sie ihre Figur durch Textnachrichten in die Serie eingebaut haben, überrascht Kim nicht. Sie weiß, dass sie eine große Rolle in der Serie gespielt hat und dass Samantha immer eine Ikone bleiben wird", erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Demnach werde sie immer dankbar für den Support der "Sex and the City"-Fans sein, doch die Serie sei nun eben nicht mehr Teil ihres Lebens.

Ein Grund für Kims "And Just Like That"-Absage soll angeblich der Streit zwischen ihr und Ex-Kollegin Sarah Jessica sein. Auch in der Serie hat es ein Zerwürfnis zwischen Kims und Sarah Jessicas Figuren gegeben. "Kim sieht natürlich, dass die Serie hier genau das echte Leben spiegelt, denn Sarah und Kim werden niemals Freunde sein", meinte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kim Catrall im Mai 2008

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de