Kim Cattrall lehnte "Sex and the City"-Rolle viermal ab

Kim Cattrall (68), bekannt als die selbstbewusste Samantha Jones aus "Sex and the City", verriet nun überraschend, dass sie die ikonische Rolle ursprünglich viermal abgelehnt hatte. Der Grund: Mit 41 Jahren zweifelte sie daran, dass Zuschauer eine Frau ihres Alters als sexy empfinden könnten. "Selbst auferlegte Altersdiskriminierung", nennt sie das heute rückblickend im Interview mit The Times. Doch schließlich änderte sie ihre Meinung – und zeigte der Welt, dass Frauen in ihren 40ern ebenso verführerisch und selbstbewusst sein können. Mit dieser Entscheidung prägte sie nicht nur ihre eigene Karriere, sondern auch das Bild starker Frauenfiguren im Fernsehen.

Die Schauspielerin, die die Rolle in der Originalserie sowie in beiden Spielfilmen verkörperte, erklärte außerdem, wie sehr sich Samantha Jones von ihr selbst unterscheide. Während ihre Serienfigur eine Vorliebe für lockere Affären hatte, bezeichnet sich Kim selbst als "Serienmonogamistin". Seit 2016 ist sie mit dem BBC-Audioingenieur Russell Thomas liiert. Trotz der großen Beliebtheit von Samantha lehnte Kim jedoch weitere Engagements im Zusammenhang mit der Serie ab – darunter einen dritten Spielfilm und eine größere Rolle in der Spin-off-Serie And Just Like That. Ihre Cameo-Rückkehr in der zweiten Staffel des Spin-offs sorgte dennoch für Begeisterung und Gerüchte über ein mögliches umfassenderes Comeback.

Kim blickt mit Stolz auf ihre Darstellung der Samantha Jones zurück: "Ich habe eine fantastische Figur erschaffen, die ich geliebt habe, und wenn ich nur für diese Rolle in Erinnerung bleibe, dann ist das völlig in Ordnung." Die Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars Sarah Jessica Parker (60), Cynthia Nixon (59) und Kristin Davis (60) beschrieb sie allerdings als rein professionell. In Interviews betonte sie mehrfach, dass abseits der Dreharbeiten keine Freundschaft entstanden sei – und dass sie mit der heutigen Distanz zu ihrer Paraderolle inzwischen Frieden gefunden habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Thomas und Kim Cattrall beim Harper's Bazaar Women Of The Year Award 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker