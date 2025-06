Darum lehnte Kyle MacLachlan "And Just Like That"-Rolle ab

Kyle MacLachlan (66) hat verraten, warum er nicht in die Rolle des Trey MacDougal in der Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That zurückkehrt. Er erklärte, dass er zwar Freude daran hätte, wieder mitzuspielen, aber die ihm vorgestellten Ideen nicht ausgereicht hätten: "Ich denke, da sollte mehr sein." Trey war in der Originalserie Charlottes (Kristin Davis, 60) erster Ehemann. Kyle betonte bei einer Veranstaltung der gemeinnützigen Organisation God’s Love We Deliver in New York gegenüber Us Weekly jedoch, wie sehr er die Darsteller schätzt: "Sie sind alle großartig, und ich liebe sie."

Der Schauspieler teilte zudem seine eigenen Vorstellungen darüber, wo sein Charakter Trey heute sein könnte: "Ich hatte vorgeschlagen, dass Trey vielleicht nach Napa gezogen ist und dort ein sehr erfolgreiches Weingut und Label hat – Sie können sich vorstellen, worauf ich hinauswill." Wie genau die Produzenten geplant hatten, Trey zurückzubringen, wurde von ihm nicht näher erläutert. Auch wenn er sich nicht für ein Comeback entschieden hat, sprach Kyle mit Wohlwollen über die Fortsetzung: "Die Show läuft super."

Indessen sorgte die Serie für Schlagzeilen, als Kim Cattrall (68) trotz ihres bekannten Konflikts mit Sarah Jessica Parker (60) überraschend für eine einmalige Szene in Staffel zwei zurückkehrte. Kyle, der auch durch andere Kultrollen wie FBI-Agent Dale Cooper in "Twin Peaks" bekannt ist, hat neben seinen Schauspielprojekten derzeit ein neues berufliches Ziel. Im September startet er seinen Podcast "What Are We Even Doing?", in dem er junge Kreative interviewen wird und sich mit deren Umgang mit sozialen Medien und deren kreativen Prozessen beschäftigt.

Getty Images Kyle MacLachlan bei der Premiere von "Echo Valley" in New York

Getty Images Kyle Maclachlan, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Getty Images Kyle MacLachlan beim Sundance Film Festival, 2020