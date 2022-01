Mick Schumacher (22) widmet seinem Papa Michael Schumacher (53) rührende Worte! 2013 traf die Familie ein schwerer Schicksalsschlag: Der Formel-1-Star verletzte sich bei einem Ski-Unfall schwer. Daraufhin zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit heraus, auch seine Familie meldete sich kaum noch öffentlich. Nun wurde der Rennfahrer 53 Jahre alt – zu diesem Anlass widmete Michaels Sohn Mick seinem Vater rührende Geburtstagsgrüße im Netz.

Mick ist in die Fußstapfen Michaels getreten – der 22-Jährige startet aktuell nach dem Vorbild seines Vaters als Rennfahrer durch. Zum Geburtstag seines Papas postete er nun ein Bild aus alten Zeiten auf Instagram, auf dem Mick als Kleinkind mit Michael zu sehen ist: "Herzlichen Glückwunsch, Papa. Tage wie diese waren wichtig für meine wachsende Leidenschaft für den Motorsport und prägen sie bis heute. Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die du mir geschenkt hast, und bin aufgeregt, meine eigenen in der Zukunft zu machen."

Die Follower des jungen Sportlers waren mehr als begeistert von diesem liebevollen Post. "Wir wissen, dass er sehr stolz darauf ist, was du alles erreicht hast" oder "Wir sind sehr stolz auf dich, Mick. Herzlichen Glückwunsch an deinen Papa", schrieben beispielsweise einige gerührte Fans.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher im November 2021

Getty Images Michael Schumacher, Rennsport-Legende

Getty Images Mick Schumacher, Automobilrennfahrer

