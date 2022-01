Jason Allen Alexander sorgt für Ärger! 2004 gaben er und Britney Spears (40) sich in Las Vegas das Jawort. Ihre Ehe hielt ganze 55 Stunden. Jason behauptete in einem Interview: Er wurde dazu gezwungen, die Annullierung der Heirat zu unterzeichnen. Kurzzeitig wurde es um den Ex-Mann der "Criminal"-Interpretin ruhiger. Doch nun sorgte Jason wieder für Schlagzeilen: Denn er sitzt hinter Gittern!

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde Jason, wie die Us Weekly berichtete, wohl verhaftet. Der Grund: Er habe gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen. Ihm wird schweres Stalking seiner unbekannten Ex-Freundin vorgeworfen. Derzeit sitzt der Ex von Britney in Tennessee in den USA im Gefängnis. Am 17. Februar soll Jason sich vor Gericht verantworten.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits im Januar 2021 wurde Jason wegen Alkohol am Steuer sowie dem unerlaubten Besitz von Drogen verhaftet und auch angeklagt. Gegen eine Kaution von umgerechnet 2.080 Euro war er noch am selben Abend wieder freigekommen.

Getty Images Britney Spears, Juli 2015

©2005 RAMEY PHOTO /E Jason Allen Alexander in Begleitung, August 2005

Facebook / Jason Alexander Jason Alexander bei der Pro-Trump-Demo in Washington DC

