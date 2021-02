Jason Allen Alexander sorgt mal wieder für Negativ-Schlagzeilen! Erst vor wenigen Wochen war der Ex von Pop-Prinzessin Britney Spears (39) an einem politischen Protest in Washington beteiligt. Er und einige andere US-Amerikaner hatten das Kapitol gestürmt, um gegen Donald Trumps (74) Absetzung zu demonstrieren. Nun geriet der 39-Jährige erneut in das Visier der Polizei: Jason wurde aus dem Verkehr gezogen, weil er betrunken mit seinem Auto unterwegs war.

Wie Us Weekly berichtet, hat man den 39-Jährigen Ende Januar alkoholisiert am Steuer erwischt und vorläufig festgenommen. Hinzu kommen noch zwei weitere strafbare Vergehen – und zwar Drogenmissbrauch und gelegentlicher Drogenhandel. Obendrein soll sich Jason geweigert haben, sich direkt einem Bluttest zu unterziehen, was im US-Staat Tennessee aber gesetzlich verpflichtend ist. Auch das könnte strafrechtliche Folgen für ihn haben.

Die Beamten nahmen ihn vorerst mit aufs Revier. Gegen eine Kaution von 2.500 Dollar – also etwa 2.080 Euro – sei aber noch am selben Abend wieder frei gekommen. Nun soll er sich am 30. April vor einem Gericht in Nashville für seine Straftaten verantworten.

Getty Images Die Sängerin Britney Spears

Facebook / Jason Alexander Jason Alexander bei der Pro-Trump-Demo in Washington DC

©2005 RAMEY PHOTO /E Jason Allen Alexander in Begleitung, August 2005

