Kylie Jenner (24) gelüstet es nach Süßem. Im Sommer des vergangenen Jahres verkündete die Influencerin, dass sie und Travis Scott (30) zum zweiten Mal Eltern werden. Vor wenigen Tagen vermuteten die Fans der Unternehmerin, dass sie ihr Kind bereits bekommen habe. Dies widerlegte der Keeping Up With the Kardashians-Star jedoch kurz darauf mit einem Schnappschuss von ihrem Babybauch. Jetzt teilte Kylie ihren Fans mit, welche Gelüste sie derzeit in ihrer Schwangerschaft hat.

"Ich habe Kris erzählt, dass ich Lust auf Donuts habe und bin mit dem hier aufgewacht", freute sich die 24-Jährige vor Kurzem in ihrer Instagram-Story. Auf dem Foto zeigte die werdende Mutter einen geöffneten Karton mit zwölf Donuts und weitere Packungen im Hintergrund. Kylie scheint in ihrer Schwangerschaft also vor allem Heißhunger auf das süße Gebäck zu haben.

Bereits vor wenigen Monaten postete der Reality-TV-Star ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem zu sehen war, nach welchen Snacks es sie zu dieser Zeit gelüstete. Neben Donuts gehörten auch frittiertes Hühnchen und Pommes zu den Sachen, auf die die baldige Zweifach-Mama offenbar nicht verzichten kann.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Babybauch

