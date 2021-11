Darauf hat sie aktuell besonders viel Lust! Kylie Jenner (24) erwartet momentan ihr zweites Kind. Gemeinsam mit dem Rapper Travis Scott (29) hat sie bereits ein Töchterchen namens Stormi (3). Trotz ihrer On-off-Beziehung beschlossen die beiden, erneut Eltern zu werden. Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft geht die junge Unternehmerin mit ihrer Zweiten nun ziemlich offen um. Im Netz gewährte Kylie jetzt Einblicke in ihre derzeitigen Gelüste!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 24-Jährige zuletzt nur allzu gerne, bei welchen Snacks sie einfach nicht widerstehen kann. Von herzhaft bis süß war alles dabei: So gönnte sich Kylie am einen Tag frittiertes Hühnchen mit knusprigen Pommes – und an einem Anderen griff sie genüsslich in eine vollgepackte Donut-Box. Und auch bei Frozen Yogurt scheint das schwangere Reality-TV-Sternchen schwach zu werden.

Doch auch gesunde Lebensmittel lassen das Herz der Make-up-Mogulin höherschlagen. Vor Kurzem teilte Kylie ein Pic eines Granatapfels und kommentierte diesen schlicht, aber vielsagend mit: "Oh mein Gott." Offenbar verbietet sich die baldige Zweifach-Mama nichts.

Getty Images Rapper Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2021

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

