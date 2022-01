Ohne Hilfe den Haushalt schmeißen scheint für Bill (32) und Tom Kaulitz (32) eine ganz neue Erfahrung zu sein. Die beiden Tokio Hotel-Stars gewähren Fans in ihrem gemeinsamen Podcast immer wieder Einblicke in ihr luxuriöses Leben in den Bergen von Los Angeles. In Sachen Haushalt bekommen die Zwillinge meist Unterstützung von ihren Angestellten – diese Hilfe ist für Bill und Tom offenbar essenziell wichtig.

In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählten die Brüder jetzt von ihrem Silvester 2021 – anstatt große Party war bei den Musikern Quarantäne angesagt. Die beiden infizierten sich mit dem Coronavirus und waren gezwungen, zu Hause zu bleiben. Während dieser Zeit mussten die Zwillinge ihren Haushalt selber schmeißen – ganz ohne ihre Haushaltshilfen. "Wir hatten niemanden mehr, der uns was besorgen konnte. Wir konnten nichts bestellen. Wir konnten nicht raus", berichtete Bill. Immerhin scheinen die beiden nicht alleine gewesen zu sein, sondern in Gesellschaft von Toms Frau Heidi Klum (48) und deren Kids.

"Den Haushalt zu schmeißen für so viele Leute... Ich hab das Gefühl, wir standen nur noch in der Küche", klagte Bill. Er betitelte sich und seinen Bruder anschließend mit einem Lachen als "richtige Hausmänner". Die Musikstars gaben allerdings zu, dass ihr normaler Alltag ohne eine Haushaltshilfe für sie kaum vorstellbar sei. "Wenn du arbeiten willst, geht's nicht anders", rechtfertigte Tom sich.

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum und ihren Kids, Weihnachten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de