Da kam selbst Günther Jauch (65) ins Grübeln. Am Mittwochabend wurde die dritte der vier Folgen der Sonderausgabe von Wer wird Millionär? ausgestrahlt. In dem "Die 3-Millionen-Euro-Woche"-Special haben die Kandidaten die einmalige Chance, den bisher höchsten Jackpot der Sendung zu erspielen. Bereits am Dienstag machte der Teilnehmer Timo Zang wegen seines prominenten Telefonjokers von sich reden. Gestern schaffte es der Lehrer sogar bis zur Millionenfrage, doch diese war schwerer als gedacht.

Um die Million zu gewinnen, sollte der 35-Jährige folgende Frage beantworten: "Liest man das Grimm'sche Märchen vom Rotkäppchen bis zum Ende, stellt man fest: Es ist noch die Rede von …?" Die Antwortmöglichkeiten hierbei waren: "A: einem anderen Wolf, B: einer Urgroßmutter, C: einem Jägermeister und D: Rotkäppchens Schwester." Sowohl der Moderator als auch der Kandidat taten sich mit der Frage schwer. "Ich habe keinen blassen Schimmer", gab sogar Günther Jauch zu. Timo Zang ging es ähnlich und so entschied er sich dazu, das Quiz zu beenden.

Dennoch verriet der Lehrer, dass er zu Antwort C tendiert hatte. Richtig gewesen wäre jedoch Antwort A. Doch da der 35-Jährige bereits am Vortag über 16.000 Euro erspielt hatte, besteht für ihn noch immer die Chance, in der finalen Folge der Sonderausgabe den Jackpot von drei Millionen Euro zu knacken.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Timo Zang und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Timo Zang bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Timo Zang und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de