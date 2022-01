Rapper Kambo Slice muss jetzt vor Gericht! Im Mai wurde bereits öffentlich, dass es bei dem "Bonnie & Clyde"-Interpreten zu einem größeren SEK-Einsatz gekommen war: Beamte hatten die Düsseldorfer Wohnung des Musikers wegen des Verdachts auf Zwangsprostitution gestürmt. Der Verdächtige und seine Partnerin waren in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Kambo Slice wurde von der Staatsanwaltschaft angeklagt!

Das berichtete die Bild-Zeitung. Dem türkischen Rapper werden laut der Anklage Zuhälterei, Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Körperverletzung, Beleidigung, Drogenhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Insgesamt soll es sich laut dem 37-seitigen Schriftstück um 16 Taten handeln, die alle zwischen dem Sommer 2018 und April 2021 begangen worden sein sollen. Kambo Slice soll sechs Frauen zur Prostitution gezwungen haben, die anfangs alle unter 21 Jahre alt gewesen sind – eine von ihnen sei 2018 sogar erst 15 gewesen.

Eine der Frauen habe der Rapper dazu mit der sogenannten "Loverboy-Masche" via Instagram geködert. Dabei wird eine Liebesbeziehung vorgegaukelt, um eine Person emotional an einen zu binden. In extra angemieteten Wohnungen in Düsseldorf und Braunschweig hätten die Opfer dann unter Videoüberwachung anschaffen müssen. Insgesamt soll Kambo Slice mit seinen Straftaten 170.000 Euro verdient haben. Bereits am 25. Januar soll der Prozess eröffnet werden – nach 17 Verhandlungstagen soll dann bis April ein Urteil gefällt werden. Dem Düsseldorfer drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Instagram / icy_kambo Rapper Kambo Slice mit seinen Hunden

Instagram / https://www.instagram.com/icy_kambo/ Rapper Kambo Slice mit seinem Hund

Instagram / icy_kambo Rapper Kambo Slice

