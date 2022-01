Aaron Carter (34) startet das neue Jahr musikalisch. Der Bruder von Nick Carter (41) war zuletzt wegen seiner On-off-Beziehung zu Melanie Martin in die Schlagzeilen geraten. Erst im November war er erstmals Vater geworden. Prince Lyric konnte aber nichts an der turbulenten Beziehung zwischen seinen Eltern ändern. Kurzzeitig waren sie getrennt, nun sind sie wieder zusammen. Doch wie es scheint, möchte der 33-Jährige fortan mit neuer Musik auftreten. Aaron kündigt ein neues Rap-Album an!

Auf Twitter verkündete der Musiker die guten Nachrichten an seine Fans: "Etwas Neues! Ich bin nach 20 Jahren zurück im Rap-Spiel. Lasst mich den Kindern zeigen, wie es gemacht wird. Geduld ist hierbei alles. Ich bin zurück! Aarons Party ist nie vorbei gewesen!" Wann genau sein neues Album auf dem Markt erscheinen wird, wollte Aaron aber wohl noch nicht spoilern. Seine Follower müssen sich also noch etwas gedulden.

Dafür gab er ihnen aber einen kleinen Vorgeschmack auf eines seiner neuen Werke, "Reload the Wesson": "Ich habe alles versucht, aber sie hören nie zu. Ich muss es zugeben, ich spiele das Spiel der Unterwerfung. Kriege jedermanns Aufmerksamkeit. Ich kenne die Wahrheit und mache keine Scherze."

