Amira Pocher (29) ist das neue Moderationsgesicht von "Prominent"! Noch vor wenigen Monaten arbeitete die Visagistin als Sidekick ihres Mannes Oliver Pocher (43) in seiner Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" Jetzt steht die zweifache Mutter als Moderatorin auf eigenen Beinen. Das bewies sie bereits in ihrer letzten Show Die Superzwillinge. Nun steht Amiras nächster Job in den Startlöchern: Sie wird ab dem 9. Januar das Starmagazin "Prominent" moderieren. Jetzt verriet Amira, wie sie sich darauf vorbereitete!

"Hauptsächlich mit Moderationscoaching. Es ist etwas anderes, News zu präsentieren, als etwa in der Late-Night-Show mit meinem Mann zu moderieren", erklärte Amira im Interview mit der Gala. Im Gegensatz zu dem Moderationshandwerk kannte sich die gebürtige Österreicherin jedoch im Vorfeld schon thematisch top aus. "Einige Prominente, über die wir berichten, habe ich sogar persönlich kennengelernt", freute sich die 29-Jährige.

Doch was passiert, wenn Amira und Olli mal selbst für pikante Schlagzeilen sorgen? "Dann übernimmt meine Kollegin Laura Dahm (35), wir wechseln uns ab. Außerdem bin ich ja schon viel seröser geworden", lachte die Podcasterin.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, 2021

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Instagram / _lauradahm_ Laura Dahm, Moderatorin

