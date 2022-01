Sie bringen die Fanherzen zum Überkochen! Elena Miras (29) verzückte ihre Follower im vergangenen August mit süßen Liebesnews. Die Beauty gab bekannt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt: Leandro Teixeira. Gemeinsam verbrachte das Paar Weihnachten und den Jahreswechsel in Thailand – und entflieht dort auch jetzt noch dem bitterkalten Winter. Wie heiß es für sie in Südostasien hergeht, zeigt die einstige Love Island-Siegerin jetzt mit einem Pärchen-Pic: Darauf posieren Leandro und sie in sexy Bademode.

Auf dem Foto, das Elena jetzt auf Instagram postete, hält ihr Liebster sie umschlungen und gibt ihr einen leidenschaftlichen Kuss. Während Leandro eine neongelbe Badehose trägt, setzt die Beauty auf einen dunklen Bikini, der ihre Kurven gekonnt in Szene setzt. "Ich werde an deiner Seite sein, auch wenn die ganze Welt gegen dich ist", schwärmte die 29-Jährige unter dem Beitrag.

Elenas Fans gefällt offenbar sehr, was sie da zu sehen bekamen. Viele begeisterte User kommentierten den Post mit zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis. Auch prominente Weggefährten meldeten sich. "So ist es richtig!", schrieb etwa Jenefer Riili.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Dezember 2021

Instagram / elena_miras Leandro Teixeira und Elena Miras im Januar 2022 auf Phuket

Instagram / jenefer_riili TV-Bekanntheit Jenefer Riili

