Sie wagen den nächsten Schritt! In dem Format Ex on the Beach lernten sich der Franzose Tommy Pedroni und die Kölnerin Sandra (29) kennen. Nach einigen Auf und Abs – inklusive Fremdkuscheln mit Vanessa Mariposa und Tommys Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love – fanden die zwei zusammen und scheinen überglücklich zu sein. Bisher führten die Turteltauben eine Fernbeziehung, doch das wird sich wohl schon bald ändern: Sandra und Tommy ziehen nämlich zusammen!

Das verriet die Beauty nun in ihrer Instagram-Story. Der Blondschopf schenkte seiner Liebsten Ohrringe – und den Schlüssel zu seiner Wohnung mit einem Zettel: "Willst du bei mir wohnen?" Sandra schien nicht lange gezögert und sofort eingestimmt zu haben. So wird die Brünette offenbar zu Tommy nach Nizza in Frankreich ziehen und Köln für die Liebe verlassen.

Erst im November 2021 machte Sandra ihrem Tommy einen ganz besonderen Liebesbeweis. Sie ließ sich ein Tattoo für ihn stechen, um ihre tiefen Gefühle für den Muskelmann zu verdeutlichen. Ihr Handgelenk ziert der Buchstabe "T", das Wort "Complice" (zu Deutsch: "Komplize") und ein kleines Herz.

Instagram / _sisandra "Ex on the Beach"-Sandra

Instagram / tommypedroni Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2021

Instagram / _sisandra Sandras Liebestattoo für Tommy

