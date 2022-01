Liebesnews von Josh Duhamel (49)! Bis 2019 war der Schauspieler mit der Sängerin Fergie (46) verheiratet. Die zwei begrüßten vor rund acht Jahren auch einen gemeinsamen Sohn auf der Welt, doch ihre Liebe sollte nicht halten. Doch in dem Model Audra Mari scheint er nun die Richtige gefunden zu haben. Zu ihrem 28. Geburtstag machte er ihr eine ganz besondere Überraschung – er hielt um ihre Hand an: Josh und Audra sind verlobt!

Das verkündete der Hottie nun auf seinem Instagram-Account mit einem niedlichen Pic am Strand. Die Turteltauben grinsen, während sie ein Stück Papier in die Kamera halten, auf dem steht: "Audra, willst du mich heiraten?" In der Bildunterschrift erklärte Josh, wie es zu dem Antrag gekommen ist – und zwar per Flaschenpost: "Sie hat eine Botschaft in der Flasche gefunden, welche an Land gespült wurde – und hat Ja gesagt!"

Die beiden daten seit dem Jahr 2019. Die Trennung von Fergie gaben sie und Josh bereits 2017 bekannt, doch bis die Scheidung komplett durch war, dauerte es noch ungefähr zwei Jahre. Trotz Liebes-Aus sollen sich die Eltern eines Sohnes weiterhin gut verstehen, verriet ein Insider.

ActionPress/ X17online.com Audra Mari und Josh Duhamel

Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

Getty Images Fergie und Josh Duhamel

