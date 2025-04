Früh und sportlich: So gestaltet Josh Duhamel seinen Morgen

Josh Duhamel (52) hat in einem Interview mit dem Magazin People über seinen Morgenablauf gesprochen und dabei spannende Einblicke in sein Familienleben gewährt. Der Schauspieler beginnt seine Tage früh und verbringt viel Zeit mit seiner Familie. Zusammen mit seiner Ehefrau Audra Mari (31) und den beiden Söhnen Axl, der aus seiner früheren Ehe mit Sängerin Fergie (50) stammt, und dem einjährigen Shepherd legt Josh großen Wert auf gemeinsame Momente, bevor der Alltag beginnt. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn wir alle zusammen frühstücken können", schwärmte er. Während er Axl oft zur Schule fährt und auf der fast einstündigen Fahrt für DJ-Sessions sorgt, übernimmt er – wenn nötig – auch die Morgenroutine mit Baby Shepherd.

Im Gespräch verriet Josh, dass er Sport und Bewegung als festen Bestandteil seines Morgens betrachtet. "Wenn ich meine Trainingseinheit bereits früh abhake, starte ich gut in den Tag", erklärte der Schauspieler, der unter anderem Yoga und Workouts mit seinem langjährigen Trainer Don Brooks bevorzugt. Neben dem Sport ist auch ein simples, routiniertes Frühstück für ihn wichtig – wobei er versucht, selbst nur noch wenig zu essen und stattdessen auf Green Smoothies und intermittierendes Fasten setzt. Mit einer speziellen Haarpflege, Vitaminpräparaten und anderen Pflegeprodukten gesteht Josh, auch seine morgendliche Pflege ernst zu nehmen. "Männer sprechen selten darüber, aber ich finde es wichtig", fügte er lachend hinzu.

Josh lebt mit seiner Familie abseits des hollywoodschen Trubels in Minnesota. Wie er bereits in einem früheren Interview mit Parade erzählte, schätzt er dort die Ruhe und Natur, die ihm und seiner Familie ermöglichen, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Seine enge Bindung zu Axl spielt dabei eine zentrale Rolle. Besonders genießt er die Vater-Sohn-Aktivitäten und möchte seinem Ältesten Werte wie Einfachheit und Naturverbundenheit vermitteln. Mit Audra, seiner zweiten Ehefrau, und dem gemeinsamen Sohn Shepherd mache er es sich zur Priorität, den Morgen so harmonisch und familiär wie nur möglich zu gestalten – eine Routine, die ihm innere Balance und Zufriedenheit schenkt.

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel mit seinem Sohn Axl

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl

