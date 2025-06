"Ransom Canyon"-Star Josh Duhamel scheiterte als 90er-Model

Josh Duhamel (52), bekannt aus zahlreichen Filmen und Serien, spielt derzeit die Rolle des Ranchers Staten Kirkland in der erfolgreichen Netflix-Serie "Ransom Canyon". Doch die Karriere des heute berühmten Schauspielers begann ganz anders. Ursprünglich strebte er Ende der 90er eine Laufbahn als Model an – doch der große Erfolg blieb in dieser Branche für ihn aus. Erst durch die Entdeckung eines Talent-Scouts begann er laut kino.de, die Schauspielerei in Betracht zu ziehen, was sich als wegweisend für seine Zukunft herausstellen sollte. Mit Engagements in Serien wie "All My Children" und "Las Vegas" wurde er schließlich populär. In Hollywood bekannt ist er vor allem durch seine Auftritte in den Transformers-Filmen, in denen er den US-Army-Ranger William Lennox spielte.

Gerade erst verkündete Netflix, dass die Western-Serie "Ransom Canyon" verlängert wird. Viele Fans hatten nach dem packenden Finale der ersten Staffel auf gute Nachrichten gehofft – nun steht fest: Das Abenteuer um den Rancher Staten und Quinn geht mit der zweiten Staffel weiter. Themen wie Quinns Umzug nach New York und Statens juristische Kämpfe um seine Ranch sorgten am Ende der ersten Staffel für viele offene Fragen. Die kommenden Folgen sollen daran anknüpfen und bringen neben der schwelenden Rivalität zwischen den Rancherfamilien auch das überraschende Ehedrama rund um Yancy und Ellie erneut in den Fokus. Ein genaues Startdatum gibt es allerdings noch nicht. Gedreht werden soll wieder in Albuquerque.

Privat stand der Schauspieler lange im Fokus der Öffentlichkeit, vor allem durch seine Ehe mit Sängerin Fergie (50), mit der er von 2009 bis 2017 verheiratet war. Diese Zeit prägte Josh auch abseits der Filmsets, da das Paar regelmäßig im Rampenlicht stand. Seit 2022 ist Josh mit Audra Mari (31) verheiratet. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" hatte er verraten, dass er wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren zuerst zögerte. "Ich werde das nicht einmal versuchen", habe er anfangs gedacht. Erst ein gemeinsames Barbecue brachte die beiden dann einander näher. Schließlich stellte der Hollywoodstar fest: "Sie ist reifer als ich."

Getty Images Josh Duhamel, Setember 2023

Anna Kooris/Netflix Josh Duhamel und Minka Kelly in "Ransom Canyon"

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023