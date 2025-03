"Alles großartig": Josh Duhamel schwärmt von seinem Leben

Josh Duhamel (52) könnte momentan kaum glücklicher sein. Der Schauspieler, der vor Kurzem seinen Geburtstag gefeiert hat, sprach im Interview mit Us Weekly über die schönsten Seiten seines Lebens: "Ich habe zwei gesunde Söhne - einen ganz frisch, gerade ein Jahr alt, und der andere ist elf. Ich bin verheiratet, ich arbeite - alles läuft großartig", erzählte der Hollywoodstar. Mit seinem älteren Sohn Axl, aus seiner Ehe mit Sängerin Fergie (49), teile er die Leidenschaft für Fußball. Sein jüngerer Sohn Shepherd, den er mit seiner jetzigen Frau Audra Mari (31) hat, halte ihn ebenfalls ordentlich auf Trab. "Ich jage meinem Einjährigen hinterher und versuche, so fit wie möglich zu bleiben", verriet der Schauspieler offen.

Der "Transformers"-Darsteller arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter die Netflix-Serie "Ransom Canyon", deren erste Episode er kürzlich begeistert gesehen habe. "Es ist fantastisch gefilmt und die Geschichte wird die Zuschauer mitreißen", verriet er. Neben seiner Schauspielkarriere engagiert sich Josh auch für seine Gesundheitsmarke Gatlan Health, die sich auf Männergesundheit und Hormontherapie spezialisiert. Er betont, wie sehr diese Behandlungen sein Leben positiv beeinflusst hätten, und wolle das Thema stärker in den Fokus rücken. Zusätzlich bereite er sich auf die Dreharbeiten zur Komödie "Preschool" vor - eine Geschichte über zwei Väter, die sich einen amüsanten Wettstreit um den letzten Platz in einer exklusiven Vorschule liefern.

Abseits des Rampenlichts zieht sich der Schauspieler regelmäßig in seine Hütte in Minnesota zurück, die er als seinen persönlichen Rückzugsort beschreibt. Dort verbringt er Zeit fernab von Hollywood und widmet sich handwerklichen Projekten. Josh betont, dass der Ort, den er selbst ausgebaut hat und der ihn an seine Kindheit erinnert, für ihn und seine Familie eine besondere Bedeutung habe: "Es ist unser Happy Place geworden." Mit seiner Frau Audra, die er 2022 heiratete, und seinen Söhnen führt der Schauspieler ein Leben, das seine Bodenständigkeit und Karriere in Einklang bringt.

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra, 2022

