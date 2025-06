Josh Duhamel verrät, was er an seiner Frau Audra Mari liebt

Josh Duhamel (52) ist sich sicher: Seine Frau Audra Mari (31) ist die perfekte Partnerin für ihn. In einem Interview mit Fox News Digital schwärmte der Schauspieler kürzlich von den Eigenschaften, die seine Liebste so besonders machen. Dass sie mit ihrer Bodenständigkeit und ihrem praktischen Denken fest im Leben stehe, sei das, was er an ihr am meisten schätze. "Sie ist eine großartige Mutter, eine erstaunliche Ehefrau und wunderschön", schwärmte er weiter. Besonders betonte er, dass sie sich nicht in Oberflächlichkeiten verliere, sondern immer ehrlich und geradlinig bleibe.

Die beiden leben mit ihrem gemeinsamen Sohn Shepherd weitab vom Trubel Hollywoods in einer rustikalen Hütte im Norden Minnesotas. Josh hat das Anwesen im Laufe der letzten 15 Jahre Stück für Stück erweitert. Es ist ein Rückzugsort, den er wortwörtlich mit den eigenen Händen mitgestaltet hat. Trotz seiner Engagements in Film und Fernsehen sowie einem eigenen Unternehmen setzt der "Ransom Canyon"-Star Prioritäten. "Das Wichtigste, was ich tue, ist, ein guter Ehemann und Vater zu sein", unterstrich er in dem Gespräch.

Audra, die aus demselben Bundesstaat stammt wie ihr Ehemann, verzauberte Josh zunächst nur als Freundin. Der Altersunterschied von 21 Jahren ließ ihn anfangs zögern, sich eine romantische Beziehung mit ihr vorzustellen. Doch aus Freundschaft wurde Liebe, und 2022 haben die beiden sich das Jawort gegeben. Ihre Ehe und das gemeinsame Leben mit Sohn Shepherd scheinen von tiefer Harmonie geprägt zu sein.

Getty Images Josh Duhamel, Schauspieler

Getty Images Audra Mari und Josh Duhamel im September 2023

