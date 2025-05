Darum wachsen Josh Duhamels Söhne so abgeschieden auf

Josh Duhamel (52) hat offenbart, warum er seine Söhne am liebsten weit weg vom Hollywood-Trubel auf seinem abgelegenen Grundstück in Minnesota großzieht. Im Interview mit Fox News erzählte der Schauspieler, wie sehr ihm der familiäre Rückzugsort im Grünen am Herzen liegt. Nicht nur seine eigenen Eltern und die der Familie seiner Ehefrau Audra Mari (31) genießen regelmäßig die Ruhe im Wald, auch für seinen elfjährigen Sohn Axl sei das Landleben ein echter Gewinn. Gemeinsam mit Axl erledigte Josh kürzlich eine besondere Aufgabe: Nachdem im Winter ein Baum umgekippt war, packte der Junge beim Zersägen und Stapeln des Holzes mit an – etwas, das er im hektischen Los Angeles wohl kaum erleben würde. Neben Axl lebt auch der gemeinsame Sohn mit Audra, Shepherd, in Minnesota und darf schon bald ähnliche Abenteuer bestehen.

Josh schwärmt von den Erfahrungen und Lektionen, die seine Kinder im Mittleren Westen sammeln. Der Schauspieler, der mit Sängerin Fergie (50) einen Sohn hat und 2022 Audra Mari heiratete, ist überzeugt, dass dieses bodenständige Leben der Familie guttut. Die ländliche Abgeschiedenheit zwingt die Familie dazu, selbstständig Probleme zu lösen – etwa einen eingefrorenen Abwassertank instand zu setzen oder für genug Vorräte zu sorgen. "Da draußen muss man sich einfach zu helfen wissen", erklärte Josh. Besonders genießt er es, wie der Alltag am See oder beim Jet-Skifahren ganz andere Dinge von ihm und seiner Familie abverlangt als die Schauspielwelt. Freunde und Gäste sind laut Josh anfangs skeptisch, finden aber nach ein, zwei Tagen ebenfalls Gefallen daran, mit weniger Luxus und Handyempfang auszukommen.

Privat zeigt sich Josh ganz naturverbunden und spricht gerne über sein "Doomsday Cabin", das er in den vergangenen 15 Jahren auf verschiedenen Parzellen selbst gebaut und erweitert hat. Für ihn ist sein rotes Holzhäuschen am Wasser mehr als ein Rückzugsort – es ist ein Familienprojekt mit Erinnerungswert. gegenüber Fox News gibt er offen zu, wie er durch das Landleben Abstand zu sozialen Medien, Stress und Hollywood gewinnen kann: "Sobald ich hier bin, sinkt mein Blutdruck." Seine Begeisterung für dieses einfache Leben spiegelt sich auch in seiner Rolle in der Netflix-Serie "Ransom Canyon" wider, in der er einen Mann spielt, der sein Land und seine Familie mit Herzblut verteidigt. Die Dreharbeiten riefen in Josh viele eigene Erinnerungen wach, denn den rauen, ländlichen Spirit kenne er sowohl aus seiner Kindheit in North Dakota als auch aus seinem Leben auf dem abgelegenen Anwesen – weit weg von Blitzlicht und Großstadtlärm.

Instagram / audramari Audra und Josh Duhamel mit Axl

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Josh Duhamel bei einer Premierenfeier in Hollywood

