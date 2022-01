Was für eine Verwandlung! 1995 erlangte dieser Star durch seine Rolle als James Bond weltweite Berühmtheit. In "GoldenEye", "Der Morgen stirbt nie", "Die Welt ist nicht genug" und "Stirb an einem anderen Tag" verkörperte der Ire den smarten Agenten und kletterte auch anschließend die Karriereleiter weiter hoch. Die Rede ist natürlich von Pierce Brosnan (68) – doch der ehemalige Spion seiner Majestät ist in einer neuen Filmrolle kaum wiederzuerkennen!

Aktuelle Bilder geben jetzt Einblicke in Pierce' neues Projekt "The King's Daughter". In dem Streifen spielt der 68-Jährige an der Seite von Kaya Scodelario (29) den König Louis XIV – und um als Monarch durchzugehen, hat er sich mächtig in Schale geschmissen. Pierce trägt nämlich eine brünette Langhaar-Perücke. Gepaart mit der mittelalterlichen Klamotte erkennt man ihn kaum noch!

Pierce selbst ist von dem neuen Styling total begeistert. Gegenüber News.com erklärte der Mann von Keely Shaye Smith: "Mein Louis ist eine Mischung aus Jim Morrison, Alexander McQueen (✝40) und Tom Ford (60), die sich in der Kostümabteilung treffen. Er war sicherlich der Rockstar seiner Zeit!"

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

CapitalPictures / Action Press Pierce Brosnan und Kaya Scodelario in "The King's Daughter"

Getty Images Pierce Brosnan bei einem Event in London im März 2020

