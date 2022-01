Auch diese Promis werden im Dschungelcamp für Trubel sorgen! Am 21. Januar geht es wieder los: Auch in diesem Jahr werden diverse Stars sich den Dschungelprüfungen stellen – dieses Mal in Südafrika. Erst am Sonntag wurde bestätigt, dass Eric Stehfest (32) auch mit von der Partie ist. Nun wurden zwei weitere Teilnehmer enthüllt: Christin Queenie und Manuel Flickinger (33) sind ebenfalls dabei!

Auf Instagram gab RTL bekannt, dass die Are You The One?-Bekanntheit auch in den Dschungel einziehen wird. Da dürfte Stress vorprogrammiert sein – bislang sorgte die Beauty in zahlreichen Formaten für eine Menge Auseinandersetzungen und Streit. Ob Christin diese Aufgabe auch im Dschungel übernehmen wird?

Auch der ehemalige Prince Charming-Kandidat Manuel wird den Dschungel aufmischen. Auch der Beau bringt Konfliktpotenzial mit – der Reality-TV-Star könnte mit Harald Glööckler (56) aneinandergeraten, wie sein Ex-Kollege Martin Angelo (28) im Promiflash-Interview vermutete. "Als großer Harald-Glööckler Fan kann ich mir vorstellen, dass er ihm sehr auf die Nerven gehen wird", gab er seine Einschätzung.

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, Ex-"Prince Charming"-Teilnehmer

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, Reality-Star

Freut ihr euch auf Christin und Manuel im Dschungel?



