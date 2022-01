Was haben Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier im toten Winkel getrieben? Bei Temptation Island V.I.P. bekam der Freund von Paulina Ljubas (25) von Verführerin Anastasia einen heißen Lapdance. Die Beauty hüpfte so sehr auf Henriks Schoss herum, dass der 25-Jährige offenbar gar nicht mehr an sich halten konnte. Er verschwand mit der 19-Jährigen im toten Winkel und gab pikante Geräusche von sich. Im Promiflash-Interview klärte Anastasia jetzt auf, was wirklich zwischen ihr und Henrik lief!

"Wir sind uns nicht nähergekommen", stellte Anastasia gegenüber Promiflash klar. Zwar deuteten die Geräusche aus dem Gebüsch auf einen intimen Akt hin, aber die "Temptation Island V.I.P."-Verführerin beteuerte, dass sie und Henrik nicht weitergegangen seien. Außerdem betonte Anastasia, dass der Reality-TV-Star durchaus selbst in der Lage sei, zu entscheiden, "was richtig und falsch" sei.

Dennoch räumte Anastasia ein, dass die Bilder, die Henrik und sie damit Paulina lieferten, "definitiv too much gewesen" seien. Aber es sei nun mal Anastasias Aufgabe bei "Temptation Island V.I.P.", Henrik zu verführen, deswegen habe sie sich nichts zuschulden kommen lassen. Außerdem sei Henrik außerhalb der Show sowieso nicht ihr Typ, stellte Anastasia klar.

