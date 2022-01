Herzogin Kate (40) geht top gestylt durch die kalte Jahreszeit! Die Gattin von Prinz William (39) verzauberte stets mit ihren zauberhaften Looks und gilt für viele als Fashion-Vorbild. Bereits bevor sie 2011 in die britische Königsfamilie einheiratete, war ihr Sinn für Mode ein präsentes Thema in den Medien. Millionen von Frauen wollten sich genauso wie die Mutter von George (8), Charlotte (6) und Louis (3) kleiden. Auch im Winter setzt Kate auf eine klassische und elegante Garderobe!

Die Royal-Dame scheint in den vergangenen Jahren einen bestimmten Stil für sich entdeckt zu haben: die Ton-in-Ton-Looks. Bei einem öffentlichen Termin im November 2021 kombinierte Lady Cambridge einen beerenfarbenen Pullover mit einem Mantel in der gleichen Farbe. Dazu trug Kate schlichten silbernen Schmuck und hatte ein natürliches Make-up aufgelegt. Mit dem farbenfrohen Outfit war die dreifache Mutter ein echter Hingucker.

Lady in red! Diese Farbe wirkt beinahe so als sei sie für Kate gemacht. Über die Jahre hinweg begeisterte die Herzogin die royalen Fans immer wieder mit ihren Outfits in der Signalfarbe. Im Oktober vergangenen Jahres verzückte die Britin mit einem eleganten Rollkragen und einem fließenden Faltenrock – Ton in Ton! Mit hellbraunen Pumps und lediglich schlichten goldenen Creolen rundete die Beauty ihre Kleiderwahl ab.

Von langen Mänteln ist Kate offenbar auch ein riesengroßer Fan. Im vergangenen Jahr präsentierte sie sich in einem langen Mantel in Schottland. Mit dem hübschen Karomuster würdigte sie ein Stück schottische Tradition. Der passende Gürtel betonte die schlanke Taille der Herzogin. Die dunkelgrünen Pumps und ihre zusammengebundenen Haare harmonierten perfekt mit dem Rest des Kostüms.

Auch in Cardiff im Dezember 2020 legte Kate mit dem Schottenmuster einen eleganten Auftritt hin. Zu dem plissierten Schottenrock von der Designerin Emilia Wickstead kombinierte sie einen langen Schal im gleichen Muster sowie sie einen schwarzen schlichten Rollkragenpulli. Mit schwarzen hohen Stiefeln und dazu passenden Lederhandschuhen verlieh die Stilikone ihrer Garderobe eine elegante Note.

Im März 2020 bezauberte Kate ebenfalls mit einer Statementfarbe. In einem smaragdgrünen Mantel gepaart mit einem atemberaubenden langen Kleid mit einem hohen Schlitz sah sie in Dublin einfach atemberaubend aus. Auch hier wurde die Herzogin wieder Ton in Ton abgelichtet. Einfach ein Traum in Grün!

