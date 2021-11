Sie hat wohl einen etwas anderen Style für sich entdeckt! Seit Jahren gilt Herzogin Kate (39) als die Stilikone unter den Royals. Mit ihren stets eleganten und klassischen Looks setzt sie oftmals neue Trends. Schon länger versucht sich die Gattin von Prinz William (39) aber auch an neue Outfit-Richtungen – und ein Stil hat sich dabei wohl besonders durchgesetzt: Kate hat in den vergangenen Monaten vor allem Ton-in-Ton-Looks getragen!

Dieser moderne und lässige Look zeichnet sich vor allem darin aus, dass oftmals zwei oder mehr Teile eines Outfits die gleiche Farbe haben. Erst vor wenigen Tagen kombinierte die 39-Jährige nämlich zu einem beerenfarbenen Pullover einen Mantel in der gleichen Farbe. Ein paar Wochen zuvor zeigte sich die Herzogin in einer stimmigen Kombination aus Grün-Tönen. Und im März dieses Jahres hatten Fotografen die dreifache Mutter in einem freundlichen Look aus einem pinkfarbenen Pullover und Mantel erwischt.

Doch nicht nur farbenfroh und grell kann die Royal-Dame – auch in gedeckten Ton-in-Ton-Outfits macht Kate eine Hammer-Figur. Erst im Mai verzückte die royale Beauty an der Seite ihres Ehemannes in einer beigefarbenen Outfit-Kombination. Als kleinen Eyecatcher wählte sie einen karierten Schal.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Generation Earthshot Event 2021

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im März 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de