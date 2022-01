Nicht nur Eric Stehfest (32), sondern auch seine Familie macht sich jetzt auf in ein Abenteuer! Es ist offiziell: Der Ex-GZSZ-Star gehört dem Dschungelcamp-Cast 2022 an. So langsam trudeln die zwölf Kandidaten in Südafrika ein, wo die diesjährige Dschungelcamp-Ausgabe gedreht wird. Doch den Schauspieler Eric Stehfest begleitet nicht nur eine Person, sondern eine ganze Rasselbande mit in den Dschungel – seine Familie! Bevor es losging, kam es bei den Stehfests jedoch zu ziemlichen Turbulenzen!

Auf Instagram gab Erics Partnerin Edith einen Einblick in die Vorbereitungen, die getroffen werden mussten, um mit Kind und Kegel in den Dschungel aufzubrechen. Um sie herum lagen jede Menge offener Koffer. Außerdem kam noch hinzu: Ihr Tochter Aria feiert am 11. Januar ihren ersten Geburtstag. Da muss noch das ein oder andere Geschenk mit, erklärte die Zweifach-Mama.

Doch der Trubel vor der großen Einreise hörte nicht auf. Kurz vor Abflug bekam Edith eine Nachricht vom Einwohnermeldeamt, dass es Probleme mit Arias Baby-Reisepass gäbe und dass die Sängerin direkt vor Ort erscheinen müsse. Doch offenbar ging bei Familie Stehfest im letzten Moment doch alles gut. Wie Edith zeigte, hatte Eric noch Zeit vor Abflug, Journalisten ein Interview zu geben. "Und los", freute sie sich darauf, ihren Mann während des Dschungelcamps zu unterstützen.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und ihre Tochter Aria

Instagram / edithstehfest Eric Stehfest gibt ein Interview vor seinem Abflug in den Dschungel, Januar 2021

