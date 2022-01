Jetzt sind alle Kandidaten bekannt! In der kommenden Woche ist es endlich so weit: Das neue Dschungelcamp öffnet seine Pforten – und zwar in Südafrika. Die ersten Promis sind schon unterwegs und genießen die letzten Tage im Hotel. Was sie im TV-Camp erwartet, ist noch ungewiss, doch eines ist jetzt zumindest klar: An den Spekulationen der vergangenen Wochen war etwas dran, denn auch die vier letzten VIP-Namen waren schon öfter im Gespräch.

Ex on the Beach-Sternchen Tara Tabitha (28) wurde vor wenigen Minuten offiziell vom Sender als Anwärterin auf die Dschungelkrone bekannt gegeben – genau wie Flirtshow-Kollegin Linda-Caroline Nobat (26). Die Beauty hatte im vergangenen Frühjahr um das Herz von Rosenverteiler Niko Griesert (31) bei Der Bachelor gekämpft. Auch Peter Althof wurde mehr als einmal als möglicher Teilnehmer in der TV-Sendung gehandelt – jetzt steht fest: Der Ex-Bodyguard stürzt sich tatsächlich ins Wildlife-Abenteuer. Als letzte des neuen Dschungel-Quartetts wurde auch Janina Youssefian (39) bestätigt. Das Model ist vor allem als einstige Affäre von Dieter Bohlen (67) in Erinnerung geblieben.

Lucas Cordalis (54) und Filip Pavlovic (27) sind bereits seit Anfang letzten Jahres als Dschungel-Einwohner bekannt. Damals wurde noch angenommen, dass es für sie ins altbekannte Camp nach Australien geht. Am Wochenende machten sich die beiden auch als die Ersten auf den Weg nach Südafrika, um sich vor Ort auf die Show vorzubereiten.

RTL Tara Tabitha, "Dschungelcamp"-Teilnehmerin 2022

RTL Peter Althof, "Dschungelcamp 2022"-Kandidat

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

RTL Janina Youssefian, Model

