Eric (32) und Edith Stehfest sind mit ihrer kleinen Familie überglücklich! 2016 konnten der ehemalige GZSZ-Darsteller und seine Liebste ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Sie wurden Eltern eines Sohnes, dem sie den Namen Aaron Amadeus gaben. Knapp fünf Jahre später erblickte dann ihr zweites Kind, die kleine Aria Litera, das Licht der Welt. Seitdem hat sich im Hause Stehfest so einiges geändert – und zwar zum Positiven: Edith und Eric fühlen sich als Zweifacheltern viel verbundener!

Im Promiflash-Interview auf der Launchparty von N.O - Natascha Ochsenknecht (57) hielt Eric fest, dass Kinder für eine Ehe eigentlich eine Zerreißprobe seien, da Beziehungen oftmals dadurch auseinandergingen. Doch der Dancing on Ice-Sieger von 2019 betonte: "In unserem Fall hat es uns enger zusammengebracht." Er liebe es, eine Tochter zu haben, weil sie in ihm eine feminine und sensible Seite hervorrufe: "Deshalb leben wir momentan noch besser als mit einem Kind."

Edith ergänzte allerdings, dass man sich mit zwei Kindern aber auch ganz anders organisieren müsse. "Wir schlafen weniger, aber was wir machen, wir integrieren unsere Kids voll in die Arbeit. Also überall, wo wir sind, am Set oder wenn wir ein Musikvideo drehen, sind die Kinder dabei. Das ist so unsere Essenz", fasste die Schauspielerin zusammen.

Anzeige

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihrem Sohn Aaron

Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest

Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest mit ihrer Tochter Aria Litera

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de