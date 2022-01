Anne Wünsche (30) plaudert offen über ihre Schwangerschaft! Im Oktober machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) ein Kind erwartet. Inzwischen hat sie auch schon das erste Trimester hinter sich. "Jetzt ist auch so langsam die Zeit, in der man merkt, dass der Bauch wächst, dass die Leggings drücken, dass es ein komisches Gefühl ist, wenn man auf dem Bauch liegt", verriet die Influencerin nun in einem YouTube-Video. Abgesehen davon nehme sie nur wenig Veränderungen wahr: Mit Schwangerschafts-Wehwehchen hat sie kaum zu kämpfen.

